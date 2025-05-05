В России обозначили шаги для подготовки к «реальной войне» с ЕС

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) в ближайшие три-пять лет должен сохранять лидерство из-за подготовки Европейского союза (ЕС) к войне, утверждает редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
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