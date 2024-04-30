Эксперт Буна: ВСУ под Авдеевкой вынуждены бросить в бой необученные резервы

Французский аналитик Ульрих Буна заявил, что украинская армия, чтобы сдержать наступление российский войск на Авдеевском направлении, была вынуждена наспех бросать в бой бывшие подразделения территориальной обороны.
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