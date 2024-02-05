Пермского депутата гордумы Гилева подозревают в симпатиях к навальнистам. Скрин

Депутат Пермской гордумы Николай Гилев, выбранный по спискам КПРФ, вызвал недоумение в политэлитах, опубликовав на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» информацию из telegram-канала «Пермь 36,6».
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