Роскачество: сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике до двух дней

При комнатной температуре до двух дней Яйца, которые были сварены и окрашены в преддверии Пасхи, можно хранить при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике до двух недель, однако, если на них присутствуют повреждения, то срок уменьшается, сообщили РИА Новости в Роскачестве.
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