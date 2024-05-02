Роскачество: сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике до двух дней

При комнатной температуре до двух дней Яйца, которые были сварены и окрашены в преддверии Пасхи, можно хранить при комнатной температуре до двух дней, а в холодильнике до двух недель, однако, если на них присутствуют повреждения, то срок уменьшается, сообщили РИА Новости в Роскачестве.