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Технический директор Ripple поддержал заморозку Tether на $42 млн USDT

Технический директор Ripple поддержал заморозку Tether на $42 млн USDT

Технический директор Ripple Дэвид Шварц публично поддержал решение Tether заморозить более 42,4 млн USDT на десяти Ethereum-адресах.

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