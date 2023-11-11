Карагандинцев приглашают на творческий вечер композитора Ильи Жаканова

В концертном зале «Шалкыма» 15 ноября в 18:30 состоится творческий вечер «Толағай» Ильи Жаканова. Он заслуженный деятель Казахстана и Кыргызстана, композитор, писатель, обладатель высшей степени отличия РК «Еңбек ері», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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