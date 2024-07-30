Команда правительства Приангарья посетила Жигаловский район

Команда правительства Приангарья посетила с рабочей поездкой Жигаловский район. В поездке приняли участие первый зампред правительства Руслан Ситников, министр строительства региона Александр Галкин, замминистра ЖКХ Евгений Ветров, генеральный директор по реализации социальных программ фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» Алексей Кравченко, представители администрации Жигаловского района и подрядных организаций.
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