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Иркутск Сегодня

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  • Игорь Васиков
    Ну теперь безопасность на дороге будет на высоте. Плохие дороги ГАИ не контролирует. Кривые дороги тоже. А вот тониро...В Братске за 3 дн...
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Команда правительства Приангарья посетила Жигаловский район

Команда правительства Приангарья посетила с рабочей поездкой Жигаловский район. В поездке приняли участие первый зампред правительства Руслан Ситников, министр строительства региона Александр Галкин, замминистра ЖКХ Евгений Ветров, генеральный директор по реализации социальных программ фонда поддержки социальных инициатив ПАО «Газпром» Алексей Кравченко, представители администрации Жигаловского района и подрядных организаций.

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