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Царьград

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В Петербурге водитель Nissan распылил перцовку в лицо оппоненту

В Петербурге водитель Nissan распылил перцовку в лицо оппоненту

В Петербурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве после того, как автомобилист распылил перцовый баллончик в лицо оппоненту во время дорожного конфликта.

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