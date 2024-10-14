Угадайте, кто в первых рядах мародёров во Флориде?

Укропы везде умудрились нагадить ... потому что каклы (от слова кака) они а не хохлы)))

Евгений МакЛауд

да и киевской руси не было, когда звенел Великий Новгород, на месте кыиву пара мазанок стояла и свиньи в луже плавали. Кыивскую русь, монглолотатарское нашествие, убийство Иваном Грозным своего сына, всё придумали ксендзы паписты сидящие во львове.