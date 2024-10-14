Итак, как я недавно писал, власти США заранее готовили своих граждан к тому, что во время урагана будет нашествие мародёров.
Угадайте, кто в первых рядах мародёров во Флориде?
Комментарии
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Александр Петров
Укропы везде умудрились нагадить ... потому что каклы (от слова кака) они а не хохлы)))
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5 мин.
Евгений МакЛауд
да и киевской руси не было, когда звенел Великий Новгород, на месте кыиву пара мазанок стояла и свиньи в луже плавали. Кыивскую русь, монглолотатарское нашествие, убийство Иваном Грозным своего сына, всё придумали ксендзы паписты сидящие во львове.
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4 мин.
Александр Петров
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