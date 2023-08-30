«Гайч — аргентинская версия Заболотного. Зачем ЦСКА сразу два таких игрока?» Пономарев о форвардах

«Я так и не понял, как Гайч играет в футбол. Вроде бы и данные отличные для центрального форварда, но техника слабоватая, головой играет плохо.
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