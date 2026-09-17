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Ura.ru: самовольный слив воды из батареи может оставить дом без тепла

Ura.ru: самовольный слив воды из батареи может оставить дом без тепла

Самостоятельно сливать воду из радиатора перед отопительным сезоном опасно: это может привести к протечке, затоплению и сбоям в работе общедомовой системы.

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