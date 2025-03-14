Школьники всех регионов могут принять участие в акции «Кино Победы»

С 10 марта по 30 апреля в рамках всероссийской акции «Кино Победы», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в кинотеатрах и кинозалах по всей России пройдут бесплатные показы советских и современных фильмов военно-патриотической тематики.