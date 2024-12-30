Российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на красноармейском направлении

Военнослужащие расчета 130-миллиметровой пушки М-46 группировки войск «Центр» в ходе выполнения боевой задачи уничтожили замаскированный командный пункт и вражеский укрепрайон, сорвав ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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