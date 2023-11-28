Врач рассказал, почему овощи и фрукты лучше есть с кожурой: видео

Многие полезные вещества в овощах и фруктах сосредоточены именно в кожуре. Врач Сергей Малоземов рассказал, что, например, в яблоках содержится больше всего пектина и клетчатки именно под тонким слоем кожуры.
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