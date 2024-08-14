Белый дом осудил диверсию на "Северном потоке – 2"

Белый дом осуждает диверсию, совершенную в отношении газопровода "Северный поток – 2", но при этом был не в курсе выдачи немецкими властями ордера на арест гражданина Украины, подозреваемого в причастности к подрыву.
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