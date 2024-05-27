❗️Бастрыкину доложат о результатах проверки, организованной после отравления детей в бассейне Севастополя Напомним, 24 мая шестеро детей отравились хлорсодержащими парами во время тренировки в бассейне.
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❗️Бастрыкину доложат о результатах проверки, организованной после отравления детей в бассейне Севастополя Напомним, 24 мая шестеро детей отравились хлорсодержащими парами во время тренировки в бассейне.