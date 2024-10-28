Тюмень для Победы: город трудовой доблести трудится для СВОих

Тюменская область – регион, рожденный Великой Отечественной войной. В трудные военные годы город принял производства со всего СССР, объединил в тылу рабочие силы и научных мыслителей, люди делали все, чтобы приблизить день Победы.
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