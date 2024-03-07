Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадимир Кирьянов
    А что, сильно зацепило? Большой спец по иудеям?😛Феномен России: д...
  • Vlad Melikov
    Зачем пиарить эту старушку?Агентура пустилас...
  • НИКОЛА ЧИРКОВ
    Вот  люди,  которые  организовывали  звериные  побоища простым  людям  земли; -  Кисинджир, Зеленский,  Сорос, Рокфе...Скоро мы закончим...

Орбакайте 7 марта "тайно" выйдет на сцену Кремля с поздравлением к россиянам. Кто разрешил гражданке США выступать в России

Орбакайте 7 марта "тайно" выйдет на сцену Кремля с поздравлением к россиянам. Кто разрешил гражданке США выступать в России

Интересная жизнь с Vera Star Не успел стихнуть скандал вокруг выступления Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге, как интернет буквально разорвало от очередной новости связанной с 52-летней певицей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия Шумакова
Распиаренная в 90-е орб-те - певица никакая. Мамашка сбежала, а дочуру великовозрастную всё опекает, задействуя все свои связи. Сколько можно это терпеть?! Когда и кто сможет почистить этот грязный клоповник - нашу эстраду и ТВ в целом?!
Ответить
5 час.
O
Olga
Её выгоняют в двери, а она нахально лезет в окно. Нет места сегодня на сцене в России этой особе без голоса и таланта.  Пусть своим беглым мамаше и отчиму поёт там, куда они сбежали. Ничего кроме брезгливости и отвращения это семейство не вызывает.
Ответить
4 час.
Владимир Петросов
Все здешние комментарии, это стрельба по воробьям. Мнение НАРОДА здесь самое последнее дело. Ситуация до банального простая - организаторы этого концерта (даже в Кремле) тоже &quot;живые люди&quot;. Наверняка Кристина за &quot;приглашение&quot; выступить, на такой престижной площадке, получит определённую сумму за свой &quot;труд&quot;. Так вот организаторы её выступления &quot;в доле&quot;. В другое время Кристина послала бы хамов в эротическое путешествие, но только не в этот раз. Чтобы вновь приблизить публику к себе, на фоне всего негатива, она пойдёт на любые условия организаторов. Не удивлюсь, что ВЕСЬ её гонорар будет передан организаторам за &quot;предательство народа&quot;.  Таким образом, чем больше ей назначат, тем больше и получат сами. Предательство своего НАРОДА имеет и такое лицо тоже.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх