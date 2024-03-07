Интересная жизнь с Vera Star Не успел стихнуть скандал вокруг выступления Кристины Орбакайте в Санкт-Петербурге, как интернет буквально разорвало от очередной новости связанной с 52-летней певицей.
Орбакайте 7 марта "тайно" выйдет на сцену Кремля с поздравлением к россиянам. Кто разрешил гражданке США выступать в России
Комментарии
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Наталия Шумакова
Распиаренная в 90-е орб-те - певица никакая. Мамашка сбежала, а дочуру великовозрастную всё опекает, задействуя все свои связи. Сколько можно это терпеть?! Когда и кто сможет почистить этот грязный клоповник - нашу эстраду и ТВ в целом?!
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5 час.
O
Olga
Её выгоняют в двери, а она нахально лезет в окно. Нет места сегодня на сцене в России этой особе без голоса и таланта. Пусть своим беглым мамаше и отчиму поёт там, куда они сбежали. Ничего кроме брезгливости и отвращения это семейство не вызывает.
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4 час.
Владимир Петросов
Все здешние комментарии, это стрельба по воробьям. Мнение НАРОДА здесь самое последнее дело. Ситуация до банального простая - организаторы этого концерта (даже в Кремле) тоже "живые люди". Наверняка Кристина за "приглашение" выступить, на такой престижной площадке, получит определённую сумму за свой "труд". Так вот организаторы её выступления "в доле". В другое время Кристина послала бы хамов в эротическое путешествие, но только не в этот раз. Чтобы вновь приблизить публику к себе, на фоне всего негатива, она пойдёт на любые условия организаторов. Не удивлюсь, что ВЕСЬ её гонорар будет передан организаторам за "предательство народа". Таким образом, чем больше ей назначат, тем больше и получат сами. Предательство своего НАРОДА имеет и такое лицо тоже.
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3 час.
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