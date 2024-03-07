Орбакайте 7 марта "тайно" выйдет на сцену Кремля с поздравлением к россиянам. Кто разрешил гражданке США выступать в России

Её выгоняют в двери, а она нахально лезет в окно. Нет места сегодня на сцене в России этой особе без голоса и таланта. Пусть своим беглым мамаше и отчиму поёт там, куда они сбежали. Ничего кроме брезгливости и отвращения это семейство не вызывает.

Владимир Петросов

Все здешние комментарии, это стрельба по воробьям. Мнение НАРОДА здесь самое последнее дело. Ситуация до банального простая - организаторы этого концерта (даже в Кремле) тоже "живые люди". Наверняка Кристина за "приглашение" выступить, на такой престижной площадке, получит определённую сумму за свой "труд". Так вот организаторы её выступления "в доле". В другое время Кристина послала бы хамов в эротическое путешествие, но только не в этот раз. Чтобы вновь приблизить публику к себе, на фоне всего негатива, она пойдёт на любые условия организаторов. Не удивлюсь, что ВЕСЬ её гонорар будет передан организаторам за "предательство народа". Таким образом, чем больше ей назначат, тем больше и получат сами. Предательство своего НАРОДА имеет и такое лицо тоже.