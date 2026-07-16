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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Деловая программа и фестиваль русской кухни. Что происходит на "Всероссийском дне поля"

Деловая программа и фестиваль русской кухни. Что происходит на "Всероссийском дне поля"

Экспозиция заняла 60 гектаров земли в "Сибирском агропарке" Сотни людей собрались на крупнейшей агропромышленной выставке страны - "Всероссийском дне поля - 2026", которая проходит в Алтайском крае с 16 по 18 июля.

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