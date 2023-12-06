У спикера думы Екатеринбурга отнимают победу на выборах

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик обратился в областной суд с просьбой аннулировать итоги сентябрьских выборов в гордуму по округу №9, где победила спикер думы Анна Гурарий («Единая Россия»).
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