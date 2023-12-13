"Пакет защиты демократии" обязывает всех представителей интересов не входящих в ЕС государств зарегистрироваться и декларировать все полученные из-за рубежа платежи.
Еврокомиссия утвердила проект закона об иноагентах
Комментарии
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Галина Чужая
Как вы не понимаете??!! Ведь это ж другое!! Это нам ниZZZZя, а им можно всё🤣🤣🤣🤣🤣
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12 час.
Вячеслав Дегтярев
они правильно сделали по контролю за воровскими деньгами - докажи не тронут...... а вы барышня уж очень сильно обесповоились о своего спонсора деньги - приваровывает втихушу или за свои недоказанные как заработали деньги....... ХА ХА ХА - в этом они нам помогают с нашими ворами-коррупционерами бороться....😂😂😂👍😎.......
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40 мин.
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