Еврокомиссия утвердила проект закона об иноагентах

Как вы не понимаете??!! Ведь это ж другое!! Это нам ниZZZZя, а им можно всё🤣🤣🤣🤣🤣

Вячеслав Дегтярев

они правильно сделали по контролю за воровскими деньгами - докажи не тронут...... а вы барышня уж очень сильно обесповоились о своего спонсора деньги - приваровывает втихушу или за свои недоказанные как заработали деньги....... ХА ХА ХА - в этом они нам помогают с нашими ворами-коррупционерами бороться....😂😂😂👍😎.......