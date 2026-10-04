Жители Йемена массово уходят на фронт и собирают деньги для армии

Поддержка правительственных сил в боях с движением "Ансар-Алла" в провинции Таиз усиливается. К линии фронта стекаются добровольцы из разных регионов, а по стране разворачиваются кампании по сбору денег и снаряжения.
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