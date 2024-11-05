«Ювентус» в гостях не смог обыграть «Лилль» в Лиге чемпионов

«Ювентус» не смог победить во втором матче Лиги чемпионов подряд.«Ювентус» не смог победить во втором матче Лиги чемпионов подряд.
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