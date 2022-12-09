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«Бразилия взяла Кубок Америки, а победителями запомнят только тех, кто выигрывал ЧМ. Но мы знаем: эта команда – победитель». Алиссон об уходе Тите

«Бразилия взяла Кубок Америки, а победителями запомнят только тех, кто выигрывал ЧМ. Но мы знаем: эта команда – победитель». Алиссон об уходе Тите

Алиссон прокомментировал уход Тите с поста тренера сборной Бразилии. «Мы очень благодарны ему за все, что он сделал в сборной.

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