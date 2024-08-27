SHAMAN разгуливал с боевой шашкой возле шатра Григория Лепса

Известный российский исполнитель SHAMAN посетил музыкальный фестиваль «Новая волна» в Сочи. Во время пребывания на мероприятии артиста застали за необычным занятием: он практиковался в приемах владения боевой шашкой.
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