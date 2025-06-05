Российские врачи создали чат-бот для снятия стресса и тревоги у студентов

Нейросетевую диалоговую систему для психологической поддержки студентов вузов при стрессе и тревоге создали сотрудники и студенты Сеченовского университета совместно с коллегами из НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.
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