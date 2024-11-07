Биткоин обновил ценовой максимум - 76,23 тыс долларов

Стоимость биткойна продолжала расти на новости об избрании Дональда Трампа президентом США. По состоянию на 23:59 по мск 6 ноября цена криптовалюты поднималась до нового исторического максимума - 76,23 тыс долларов.
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