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Победа «Краснодара», шум вокруг контракта Пирло с Fonbet, Норрис выиграл Гран-при Венгрии, Погачар победил на «Тур де Франс» и другие новости

1. В 1-м туре  Альфа-Банк РПЛ «Локомотив» дома упустил победу над «Ахматом» (1:1): московский клуб пропустил через несколько секунд после выхода на замену защитника Джикии – мяч влетел в сетку рикошетом от ноги дебютанта железнодорожников.

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