Посол РФ в Берне предупредил Запад о тщетности попыток поставить ультиматум России

Конференция по Украине, которую 15-16 июня организуют на швейцарском курорте Бюргеншток, не принесет никаких результатов в отсутствие на ней представителей России, а станет очередным доказательством, что разговаривать с Москвой языком ультиматумов не получится.
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