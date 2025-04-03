В Мьянме достали из-под завалов тело пропавшего русского учителя. Его искали несколько дней

Прояснилась судьба пропавшего после землетрясения в Мьянме туриста из России. К сожалению, он найден погибшим.
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