«ЦБ занимается вредительством и продолжает душить производство»: Парфенов

Центральный банк представил прогнозы экономического развития на период 2025-2027 годов. В этом прогнозе сразу несколько аспектов вызывают интерес, особенно сроки специальной военной операции (СВО), подчеркнул депутат Государственной думы Денис Парфенов из КПРФ, сообщает ИА REX.