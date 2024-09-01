«ЦБ занимается вредительством и продолжает душить производство»: Парфенов

Центральный банк представил прогнозы экономического развития на период 2025-2027 годов. В этом прогнозе сразу несколько аспектов вызывают интерес, особенно сроки специальной военной операции (СВО), подчеркнул депутат Государственной думы Денис Парфенов из КПРФ, сообщает ИА REX.
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