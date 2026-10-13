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Куренков поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Куренков поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области

Благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области выразил глава МЧС России Александр Куренков 13 октября на встрече с председателем кабинета министров республики Пак Тхэ Соном в Пхеньяне.

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