Джош Грэй: «Перед переходом в «Локо» советовался с соотечественниками. Удовлетворен тем, что узнал»

Новобранец «Локомотива-Кубань» Джош Грэй прибыл в Россию и дал первое интервью клубной пресс-службе. – У «Локо» классные игроки, отличный тренерский состав.

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