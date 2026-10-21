The Oslo District Court has seized five real estate objects belonging to the Russian Federation in the Norwegian capital, satisfying the claim of the Ukrainian state-owned company Naftogaz.
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