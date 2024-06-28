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"Когда ГосДура примет законы о южанах? На питерском юрфоруме Бастрыкин рубанул правду-матку

"Когда ГосДура примет законы о южанах? На питерском юрфоруме Бастрыкин рубанул правду-матку

"Это саботаж!" Бастрыкин назвал ГД нехорошим словом "Когда ГосДура примет законы о южанах? На питерском юрфоруме рубанул правду-матку.

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Комментарии
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Светлана Коваленкова
Разочаровал и Толстой и Хинштейн !
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11 час.
W
Walery
Мигранты быстро без проблем в российских учреждениях получают гражданство...  При этом этническому русскому из бывшей Каз.ССР, сегодня это Казахстан, получить гражданство на исторической Родине очень даже проблематично... и это при том, что сегодня в РК этнические русские терпят дискриминацию.
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10 час.
ЕО
Евгений Окс
Браво Александр Иванович! Всего лишь озвучил мнение народа, а как основательно зашевелились &quot;дуры&quot;! Теперь Бастрыкину дать полномочий как у &quot;Рембовича&quot;, и тогда возможно что то начнет меняться.
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8 час.

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