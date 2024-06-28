"Когда ГосДура примет законы о южанах? На питерском юрфоруме Бастрыкин рубанул правду-матку

W

Walery

Мигранты быстро без проблем в российских учреждениях получают гражданство... При этом этническому русскому из бывшей Каз.ССР, сегодня это Казахстан, получить гражданство на исторической Родине очень даже проблематично... и это при том, что сегодня в РК этнические русские терпят дискриминацию.