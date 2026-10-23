В Челябинском театре оперы и балета имени М. И. Глинки прошел второй показ оперы Сергея Рахманинова «Алеко» в исполнении Севастопольского государственного театра оперы и балета.
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