Daily Storm

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WP: Российские спецслужбы предупреждали Путина о подготовке инцидента с ЧВК «Вагнер» за несколько дней до его начала

WP: Российские спецслужбы предупреждали Путина о подготовке инцидента с ЧВК «Вагнер» за несколько дней до его начала

Отмечается, что была усилена охрана КремляРоссийские спецслужбы предупреждали президента России Владимира Путина о о событиях, связанных с частной военной компанией «Вагнер» и предпринимателем Евгением Пригожиным как минимум за два-три дня до их начала.

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