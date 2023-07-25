WP: Российские спецслужбы предупреждали Путина о подготовке инцидента с ЧВК «Вагнер» за несколько дней до его начала

Отмечается, что была усилена охрана КремляРоссийские спецслужбы предупреждали президента России Владимира Путина о о событиях, связанных с частной военной компанией «Вагнер» и предпринимателем Евгением Пригожиным как минимум за два-три дня до их начала.
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