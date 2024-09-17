В Екатеринбурге школьники остались без доступа к электронным дневникам

Родители учащихся из нескольких образовательных учреждений Екатеринбурга, включая 28 школу, 12 лицей, 120 гимназию и гимназию №5, выразили недовольство в связи с проблемами в работе приложения «Электронный дневник для обучающихся и родителей».
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