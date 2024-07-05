Главные новости дня, 5 июля 2024 года

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Президент РФ Владимир Путин встретился с ним в Кремле. Политики по всем вопросам, связанным с конфликтом на Украине, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии