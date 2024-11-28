Последний бой: хватит ли ВСУ сил для мощного контрнаступления

ВСУ готовятся к мощному контрнаступлению, чтобы успеть изменить ситуацию на фронте до возможного изменения политики США после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, однако вопросы снижения мобилизационного возраста и обеспеченности армии остаются нерешенными.