Небензя отметил неэффективность санкций против банд на Гаити

Введенные Совбезом ООН санкции в отношении Гаити ситуацию сильно не изменили, ограничения не могут обуздать преступность в стране, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя 21 апреля на заседании Совбеза по ситуации в этой стране.
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