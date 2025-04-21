Небензя отметил неэффективность санкций против банд на Гаити

Введенные Совбезом ООН санкции в отношении Гаити ситуацию сильно не изменили, ограничения не могут обуздать преступность в стране, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя 21 апреля на заседании Совбеза по ситуации в этой стране.