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Воронежские новости

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В Воронеже началась подготовка елочных базаров

В Воронеже началась подготовка елочных базаров

Воронежские елочные базары уже подготавливают к новогоднему сезону. Торговые точки еще не оформлены в соответствии с регламентом, а ели и сосны еще упакованы, но совсем скоро пушистые красавицы смогут отправиться в дома и квартиры воронежцев, чтобы встретить Новый 2025 год.

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