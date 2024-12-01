В Воронеже началась подготовка елочных базаров

Воронежские елочные базары уже подготавливают к новогоднему сезону. Торговые точки еще не оформлены в соответствии с регламентом, а ели и сосны еще упакованы, но совсем скоро пушистые красавицы смогут отправиться в дома и квартиры воронежцев, чтобы встретить Новый 2025 год.