Матвейчук: Спецназ получил новые средства передвижения

Доцент Военного Университета МО, ветеран войны в Афганистане полковник спецназа Анатолий Матвейчук считает, что наш спецназ может минировать целые районы в тылу противника, при этом умело маневрировать и использовать лучшие западные наработки.
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