Кадровый голод и маркировка. С какими проблемами столкнулся алтайский бизнес в 2024 году

Предприниматели столкнулись с высокой ключевой ставкой, повышенной финансовой нагрузкой и завышенной стоимостью земли и недвижимости Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов обозначил перечень проблем, с которыми столкнулся региональный бизнес в 2024 году.
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