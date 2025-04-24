Кадровый голод и маркировка. С какими проблемами столкнулся алтайский бизнес в 2024 году

Предприниматели столкнулись с высокой ключевой ставкой, повышенной финансовой нагрузкой и завышенной стоимостью земли и недвижимости Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов обозначил перечень проблем, с которыми столкнулся региональный бизнес в 2024 году.