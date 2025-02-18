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Царьград

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Техосмотр обязателен, но не для всех. Кто может управлять машиной без ТО рассказали эксперты

Техосмотр обязателен, но не для всех. Кто может управлять машиной без ТО рассказали эксперты

Кроме техосмотра водителям неплохо вспомнить, что такое техобслуживаниеТехосмотр - сложная и недешёвая процедура.

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