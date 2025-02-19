Спецкнопка для оповещения силовиков о финансовых преступлениях появится в мобильных приложениях банков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля, ФедералПресс. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на форуме «Кибербезопасность» в Екатеринбурге, что пользователи банковских приложений в России получат возможность отправки экстренного оповещения о мошеннических действиях.
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