Депутат Рады Чернев заявил, что украинок пока не будут мобилизовывать

Женщин на Украине не будут добавлять в мобилизационный ресурс, поскольку пока хватает мужчин, заявил заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
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