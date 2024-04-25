«Ростелеком» представил облачное решение для управления гостиничным бизнесом

«Ростелеком» запустил облачное решение для гостиничного бизнеса — систему «Цифровой отель». Оно поможет автоматизировать ключевые процессы управления бизнесом любого масштаба — от небольшого семейного отеля до крупной сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии