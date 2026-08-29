Раис Татарстана: В своей работе мы опираемся на наши муниципалитеты

Сегодня, в преддверии Дня Республики, на площадке у «Казань Экспо» состоялась передача автомобилей победителям республиканского смотра-конкурса среди муниципальных образований РТ.
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