Экс-теннисист Ольховский: не думаю, что на Медведева отдельно настраиваются

Знаменитый отечественный теннисист, двукратный финалист Кубка Дэвиса, победитель двух турниров АТР в одиночном и 20-ти в парном разряде, а также бывшая шестая ракетка мира в паре Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.
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