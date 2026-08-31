Экс-теннисист Ольховский: не думаю, что на Медведева отдельно настраиваются

Знаменитый отечественный теннисист, двукратный финалист Кубка Дэвиса, победитель двух турниров АТР в одиночном и 20-ти в парном разряде, а также бывшая шестая ракетка мира в паре Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.